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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 30 Mayıs 2019

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Zirveden dibe: Finaliyle hayal kırıklığı yaratan dört dizi

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin dümeninde oturmak başlı başına bir stres kaynağı. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi. Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri hatırlattı. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan 4 diziyi sıralamadan önce uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir!

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması durumunda ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak bu yaptırımların, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarması muhtemel.

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