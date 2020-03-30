M.K. Perker 30 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İstanbul’dan şehirler arası deniz ulaşımı durduruldu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 750 bini geçti
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Koton karşılıksız çeki için ‘cumhurbaşkanı kararıyla mücbir sebep’ şerhi istedi
Giyim firması Koton, bankalara gönderdiği yazıda karşılıksız kalabilecek çekleri için ‘Cumhurbaşkanlığı ilke kararı gereği mücbir sebep’ şerhi düşülmesini talep etti.
Corona virüsüne göz göre göre yakalandık
2007 yılından beri biliminsanları herkese açık platformlarda doğada bulunan corona virüslerinin insanlık için tehdit oluşturduğunu defalarca yazdı, raporlar hazırladı. Peki hayati öneme sahip virüslerle ilgili bilimsel araştırmalar neden dünya genelinde yetersiz kaldı? Gelin bu sorunun cevabını ararken, bir yandan da yazılı ve sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinin iç yüzüne beraber bakalım.