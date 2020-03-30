M.K. Perker 30 Mart 2020

2007 yılından beri biliminsanları herkese açık platformlarda doğada bulunan corona virüslerinin insanlık için tehdit oluşturduğunu defalarca yazdı, raporlar hazırladı. Peki hayati öneme sahip virüslerle ilgili bilimsel araştırmalar neden dünya genelinde yetersiz kaldı? Gelin bu sorunun cevabını ararken, bir yandan da yazılı ve sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinin iç yüzüne beraber bakalım.