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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 30 Kasım 2020

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Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ aşılarıyla ilgili bilinmeyen noktalara dikkat çekerek, Türkiye’de uygulanması planlanan Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri olmadığını söyledi.

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