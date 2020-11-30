M. K. Perker 30 Kasım 2020

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Podcast | Ezgi Başaran: Radikal’in günde 1 milyon kişiye ulaşması bir sürü şeyi etkiledi
Radikal gazetesi kapanmadan önce son genel yayın yönetmenliğini yapan gazeteci Ezgi Başaran, Radikal’in sitesinin günde 1 milyon kişiye ulaşmaya başlamasının bir sürü şeyi etkilediğini belirterek, “Aydın Doğan’a ‘Ezgi hanımın adı geçtiğinde Ankara’da kaşlar kalkıyor’ dendiğini biliyorum” dedi.
Gözler kabine toplantısında: Sokağa çıkma yasağına hafta içi de dahil edilebilir
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından ‘corona’yla mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.
Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ aşılarıyla ilgili bilinmeyen noktalara dikkat çekerek, Türkiye’de uygulanması planlanan Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri olmadığını söyledi.
Ekonomi beklentinin üstünde büyüdü; Elvan ‘Yurt içi talep artışı etkili oldu’ dedi
Gayrisafi yurt içi hasıla (GYSH) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 6.7 arttı. Beklenti yüzde 4.8 civarındaydı.
Ekimde ithalat fırladı, dış ticaret açığı yüzde 34.4 artı
Dış ticaret açığı ekimde yüzde 34.4 artışla 2.37 milyar dolar oldu.