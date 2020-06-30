Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 30 Haziran 2020

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İstanbul dergisi neden güzel olamadı?

Türkiye’nin en önemli, büyük sorunlarından biri kalitesizliktir. AKP bu sorunu ayyuka çıkardı, paçozluğu baştacı etti. Ona karşı bayrak açıp kaliteyi yükseltememek kabul edilemez. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liyakat deyip durdu. Şu önümüzdeki dergi İstanbul’a layık mı peki?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...