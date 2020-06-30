M.K. Perker 30 Haziran 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İstanbul dergisi neden güzel olamadı?
Türkiye’nin en önemli, büyük sorunlarından biri kalitesizliktir. AKP bu sorunu ayyuka çıkardı, paçozluğu baştacı etti. Ona karşı bayrak açıp kaliteyi yükseltememek kabul edilemez. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liyakat deyip durdu. Şu önümüzdeki dergi İstanbul’a layık mı peki?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı
Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.
Macron: Ankara’nın Libya’daki müdahalesi suç teşkil ediyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi Libya’ya ‘çok fazla sayıda cihatçı göndermekle’ suçlayarak, Ankara’nın müdahalesinin ‘suç teşkil ettiğini’ söyledi.
Sahi, ben ne çektim bu memlekette?
Okuduğunuz satırları bir ‘Sünni-Türk-erkek’ yurttaş olarak kaleme alıyorum…