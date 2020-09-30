M.K Perker 30 Eylül 2020

SON HABERLER
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 kişi gözaltında
İstanbul’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
‘Balyoz kumpası’nda yer alan hakim ve savcılara ağırlaştırılmış müebbet istemi
‘Balyoz kumpası’ olarak bilinen süreçte yer alan 50’den fazla hakim ve savcıya dava açıldı.
Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda vergi kaldırıldı
Bankalarda bir yıldan uzun süreli vadeli mevduat hesaplarından vergi kaldırıldı.
Dış ticaret açığı ilk sekiz ayda yüzde 70 arttı
Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168.2 artarak 6.28 milyar dolar oldu.
Görüntüleri sosyal medyada yayılan ‘sahte hoca’ya yedi yıla kadar hapis istemi
İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı’ya yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.