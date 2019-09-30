M. K. Perker 30 Eylül 2019

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Düzce’de 12 yaşındaki çocuk, babasının silahıyla oynarken kendini vurdu
Düzce’de 12 yaşında bir çocuk, polis babasının tabancasıyla oynarken kendisini vurdu.
DHMİ’nin olumsuz Kanal İstanbul görüşü bir haftada değişmiş
Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), Kanal İstanbul projesinin İstanbul Havalimanı’nı olumsuz etkileyeceğine dair raporunu bir haftada değiştirdiği ortaya çıktı.
Soma Holding’in 48 ofisi icradan satılık
Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasıyla gündeme gelen Soma Holding’in Maslak’taki 48 ofisi, icradan satışa çıkarıldı.
Sayıştay raporu: Toplam orman alanının yüzde 17’si tapuya kayıtlı değil
Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü denetim raporunda maden arama ruhsatlarında usulsüzlük, Orman Kanunu’nun aykırı uygulamalar ve orman alanların yüzde 17’sinin tapuya kaydının yaptırılmadığı tespit edildi.
TÜİK: Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artışla yüzde 2.5 milyara çıktı
Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artarak 2.5 milyar dolara yükselirken, ocak-ağustos döneminde yüzde 58.2 azalışla 20.58 milyar dolara geriledi.