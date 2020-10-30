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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 30 Ekim 2020

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Kandilli: Bizim tespitimize göre depremin büyüklüğü 6.9

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, “Bizim tespitimize göre büyüklüğü 6.9. Derinliği 12 kilometre kadar. Sığ bir deprem. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. 1-2 metre yer değiştirdi” dedi.

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