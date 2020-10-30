M.K Perker 30 Ekim 2020

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Seferihisar açıklarında şiddetli deprem: AFAD’a göre 6.6
AA’nın haberine göre İzmir’de şiddetli deprem hissedildi.
Kandilli: Bizim tespitimize göre depremin büyüklüğü 6.9
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, “Bizim tespitimize göre büyüklüğü 6.9. Derinliği 12 kilometre kadar. Sığ bir deprem. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. 1-2 metre yer değiştirdi” dedi.
Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı.
İzmir’de arama-kurtarma çalışması sürüyor
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan çok sayıda binada AFAD ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir’deki depremde 17 can kaybı, 709 yaralı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği, 709 kişinin yaralandığı duyuruldu.