M.K Perker 30 Ekim 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, “Bizim tespitimize göre büyüklüğü 6.9. Derinliği 12 kilometre kadar. Sığ bir deprem. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. 1-2 metre yer değiştirdi” dedi.