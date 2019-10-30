Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 30 Ekim 2019

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Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 arttı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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