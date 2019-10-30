M. K. Perker 30 Ekim 2019

SON HABERLER
Türkiye ‘küresel emeklilik endeksi’nde sondan üçüncü oldu
Türkiye dünya çapındaki bir emeklilik araştırmasında en kötü notu alan üçüncü ülke oldu.
ABD büyükelçisi ‘soykırım’ ve ‘yaptırım’ kararı nedeniyle bakanlığa çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı bakanlığa çağırdı.
ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar
F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) varılan anlaşma sonrası fiyatları yüzde 12.7 oranında düşürdü.
Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 arttı
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Erdoğan: Cumhuriyete, özenti kokan saçmalıklarla değil, icraatla layık olunur
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmaray’ın genişletilen hattının geçen yılki Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yaptığını anımsatarak, “Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur” dedi.