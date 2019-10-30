M. K. Perker 30 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmaray’ın genişletilen hattının geçen yılki Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yaptığını anımsatarak, “Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur” dedi.