M. K. Perker 30 Aralık 2019

SON HABERLER
İYİ Parti sözcüsü: Libya’ya asker gönderme işine negatif bakıyoruz
İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme planına ‘negatif baktıklarını’ belirtti.
Altun: Öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan yargısının aldığı karara ilişkin, “Cinayetle ilgili tüm deliller ortadayken infaz sürecinin sembolik bir yargılamayla halının altına süpürülmesi kabul edilemez. Tüm dünyanın gözünün önünde bedeni paramparça edilerek öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz” dedi.
‘Varlık barışı’ üçüncü kez uzatıldı
Gelir vergisi kanununun geçici 90. maddesi kapsamında getirilen ‘varlık barışı’nın süresi altı ay uzatıldı.
Ağaoğlu inşaatında ölen işçinin davasında altı kişiye 20’şer ay hapis; cezalar ertelendi
Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde inşaat işçisi olarak çalışan Hakan Tek’in ölümü ile ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında projenin sahibi olan Ağaoğlu’na bağlı Akdeniz İnşaat’ın yetkilisinin de olduğu altı kişiye birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.
Miçotakis: Ankara ile anlaşamazsak Uluslararası Adalet Divanı’na gidilmeli
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Ankara’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkları çözemedikleri takdirde, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) gidilmesi gerektiğini belirtti.