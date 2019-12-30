M. K. Perker 30 Aralık 2019

Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde inşaat işçisi olarak çalışan Hakan Tek’in ölümü ile ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında projenin sahibi olan Ağaoğlu’na bağlı Akdeniz İnşaat’ın yetkilisinin de olduğu altı kişiye birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.