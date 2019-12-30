Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 30 Aralık 2019

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Altun: Öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan yargısının aldığı karara ilişkin, “Cinayetle ilgili tüm deliller ortadayken infaz sürecinin sembolik bir yargılamayla halının altına süpürülmesi kabul edilemez. Tüm dünyanın gözünün önünde bedeni paramparça edilerek öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz” dedi.

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