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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 3 Temmuz 2020

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Deniz Bulutsuz’un darp raporu: Vücudun çeşitli yerlerinde onlarca çürük

Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü’nden darp raporu aldı. Rapora göre, Bulutsuz’un vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandı, sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceği belirtildi.

Cem Yılmaz’dan Ozan Güven açıklaması: Çok üzgünüm

Komedyen Cem Yılmaz, pek çok filminde rol verdiği oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövmesi ve ölüm tehdidinde bulunması iddialarıyla ilgili, “Bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Çok üzgünüm” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...