M.K. Perker 3 Temmuz 2020

Komedyen Cem Yılmaz, pek çok filminde rol verdiği oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövmesi ve ölüm tehdidinde bulunması iddialarıyla ilgili, “Bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Çok üzgünüm” dedi.