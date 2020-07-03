M.K. Perker 3 Temmuz 2020

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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Deniz Bulutsuz’un darp raporu: Vücudun çeşitli yerlerinde onlarca çürük
Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü’nden darp raporu aldı. Rapora göre, Bulutsuz’un vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandı, sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceği belirtildi.
AYM, Akşener’in ‘MHP’den ihraç’ davasını reddetti
Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP’den ihraç edilmesine karşı yaptığı başvuruyu ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle reddetti.
MB başkanı, Katar swap’ı öncesi Fed başkanıyla telefonla görüşmüş
Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’la liranın sert düşüşe geçtiği ve fon arayışlarının sürdüğü dönemde yarım saatlik bir telefon konuşması yapmış.
Cem Yılmaz’dan Ozan Güven açıklaması: Çok üzgünüm
Komedyen Cem Yılmaz, pek çok filminde rol verdiği oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövmesi ve ölüm tehdidinde bulunması iddialarıyla ilgili, “Bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Çok üzgünüm” dedi.