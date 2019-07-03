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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 3 Temmuz 2019

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Süper Lig kulüpleri ile beIN Sports arasında kur anlaşmazlığı

2016’da yapılan ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı 5 yıllığına Süper Lig’in yayın haklarını elde eden Katar merkezli beIN Medya’nın ilk ödemeyi 3.26 lira kur ile yapması; ancak yıllar içerisinde kurun 5.65 seviyesine gelmesine rağmen şirketin ödemeyi 3.79 lira kur oranında yapması süper lig kulüplerinin tepkisini çekti.

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