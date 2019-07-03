M. K. Perker 3 Temmuz 2019

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Mardin’de rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı
Mardin Devlet Hastanesi’nde görevli doktor çift Ayşe ve Davut Sakız, rapor vermedikleri iki kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Hastanede kaldırılan çiftin şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı.
Fenerbahçe’den 3 Temmuz mesajı: Sekiz yıl önce çubuklu, kapkara bir güne uyandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından, 3 Temmuz’daki tutuklamalarla başlatılan şike operasyonunun sekizinci yıldönümünde, Twitter hesabından yaşananların ‘kumpas’ olduğuna bir kez daha vurgu yapılan bir mesaj ve video paylaştı.
Süper Lig kulüpleri ile beIN Sports arasında kur anlaşmazlığı
2016’da yapılan ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı 5 yıllığına Süper Lig’in yayın haklarını elde eden Katar merkezli beIN Medya’nın ilk ödemeyi 3.26 lira kur ile yapması; ancak yıllar içerisinde kurun 5.65 seviyesine gelmesine rağmen şirketin ödemeyi 3.79 lira kur oranında yapması süper lig kulüplerinin tepkisini çekti.
Deneyimli çalışanları ‘istihdam fazlası’ diye çıkaran TRT 1700 personel almış
TRT’de deneyimli çalışanlar ve sanatçılar dahil 169 kişi ‘istihdam fazlası personel’ diye başka kurumlara gönderilirken, taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden 1700 sözleşmeli personel alındığı ortaya çıktı.
Çorlu faciasının davasında polis ailelere karşı cop kullandı: Mahkeme heyeti çekildi
Çorlu faciasının davasında polis ailelere karşı cop kullandı: Mahkeme heyeti çekildi