M. K. Perker 3 Temmuz 2019

Fenerbahçe Spor Kulübü, şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından, 3 Temmuz’daki tutuklamalarla başlatılan şike operasyonunun sekizinci yıldönümünde, Twitter hesabından yaşananların ‘kumpas’ olduğuna bir kez daha vurgu yapılan bir mesaj ve video paylaştı.