M. K. Perker 3 Şubat 2020

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Berkin Elvan davası: Jandarma, Berkin’i kendi ölümünde kusurlu buldu
Berkin Elvan davasında sanık polisin kusurunun araştırılmasını istedi. Jandarma, sanığı araştırmaktan çok Berkin’i araştırdı ve onu kendi ölümünde tali kusurlu buldu.
Ensar bağışçısı Başkentgaz’a özel düzenleme yapılmış
Doğalgaz özelleştirmelerinde, şirketin yüzde 20’lik hissesinin belediyeye bırakılması ve yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunması zorunluluğu olmasına rağmen, Başkentgaz’a özel çıkarılan yasayla bunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu işlemin iptali için yargı sürecini sürdürdüğü belirtildi.
İdlib’de TSK unsurlarına Suriye ordusu ateş açtı, dört asker hayatını kaybetti
Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de Suriye ordusunun ateş açması sonusu dört askerin hayatını kaybetmesine tepki göstererek, “Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir” dedi.
Erdoğan’dan İdlib açıklaması: Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib’deki TSK unsurlarını topçu ateşiyle vurmasına ilişkin “Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor” dedi.