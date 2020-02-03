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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 3 Şubat 2020

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Ensar bağışçısı Başkentgaz’a özel düzenleme yapılmış

Doğalgaz özelleştirmelerinde, şirketin yüzde 20’lik hissesinin belediyeye bırakılması ve yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunması zorunluluğu olmasına rağmen, Başkentgaz’a özel çıkarılan yasayla bunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu işlemin iptali için yargı sürecini sürdürdüğü belirtildi.

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