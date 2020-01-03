M. K. Perker 3 Ocak 2020

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Sofrada aşk vardı, muhabbette tat
Son yıllarda ilginç ve sevinilesi bir eğilim var. Akıllı ev/iş kadınları, bazen birleşip bazen tek başlarına, büyük bir cesaretle özel yemek mekanları kuruyorlar.
İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.
ABD, vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etme çağrısında bulundu
ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’nın Kudus Gücü komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesinin ardından, ABD büyükelçiliği ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
DHA: MİT operasyonunda YPG’nin istihbarat sorumlusu öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürüldüğü bildirilen ‘Koşer’ kod adlı Metin Arslan’ın YPG’nin istihbarat sorumlusu olduğu öne sürüldü.
İkinci kez metrobüs deneyen İmamoğlu: Metro hatları açılınca ihtiyaç azalacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez, filoya katılacak yeni metrobüsü denedi. TÜYAP son duraktan, Yenibosna’ya kadar test aracında yolculuk yapan İmamoğlu, metrobüs hattındaki yoğunluğu metroyla çözmeye kararlı olduklarını, planlanan hatlar açılınca ihtiyacın ciddi oranda azalacağını söyledi.