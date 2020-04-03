M.K. Perker 3 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İşsizlik maaşı da evde ödenecek
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 921 artarak 6 bin 58’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Princetonlı bilim insanları: Maruz kalınan virüs dozunun hayati önemine dikkat!
Diğer zehirlerde olduğu gibi virüsler de daha fazla miktarda olunca daha ölümcül oluyor. Corona virüse ne kadar çok maruz kaldığınız hastalığın şiddetini, ölümcül olup olmayacağının belirleyicisi olabililiyor.
Harvardlı Hotamışlıgil ‘corona’da olası dört senaryoyu anlattı: Yeni dalga olabilir
Harvard Genetik ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Gökhan Hotamışlıgil, Covid-19 salgınında henüz ‘birinci dalgayı yaşadığımızı’ belirterek, Türkiye’nin alması gereken beş önlemi açıkladı.
TEB’den çağrı: Hayatını kaybeden eczacılar var, koruyucu ekipman erişime açılsın
Türk Eczacıları Birliği (TEB) eczacılar arasında yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı tanısı konulan ve hayatını kaybedenler olduğunu belirterek, piyasada yeterince bulunamayan koruyucu ekipmanların eczane çalışanlarının erişimine açılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.