M.K. Perker 3 Nisan 2019

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Enflasyon martta yüzde 19.71’e yükseldi
Yıllık enflasyon şubattaki yüzde 19.67 düzeyinden yüzde 19.71 düzeyine yükseldi.
Bursa’da ‘FETÖ’ operasyonu: 24 gözaltı; dokuz şüpheli aranıyor
Bursa’da yürütülen bir ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
MHP itiraz etmişti: Iğdır’da 70 sandık yeniden sayılıyor
Iğdır’da ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı İsa Yaşar Tezel’in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oylar yeniden sayılmaya başladı.
YSK başkanı: İstanbul’da bazı ilçelerde geçersiz oylar sayılıyor, sonuç bağlayıcı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkanı Sadi Güven, yerel seçimde itiraz olmayan yerlerde mazbataların verildiğini söyledi.
Başkanlar değişir kadınların siyasetteki yeri değişmez: 1389 başkanın sadece 37’si kadın
31 Mart yerel seçimlerinin geçici sonuçlarına göre yarışı kazanan 1389 belediye başkanının sadece 37’si başka bir deyişle yüzde 2.66’sı kadın.