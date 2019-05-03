M.K. Perker 3 Mayıs 2019

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Bakanlıktan ‘metro gelirleri’ açıklaması: Artık tüm gelir belediyelere kalacak
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı üzerine gündeme gelen ‘Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Facebook ve Instagram’dan karar: ‘Zararlı siyasi kullanıcılar’ın sayfaları kalkıyor
Facebook ve Instagram’da ‘zararlı kullanıcılar’ olarak sınıflandırdığı kişi ve sivil toplum kuruluşlarının sayfalarını kaldırma kararı aldı.
Mandela’nın cezaevinde kaldığı hücresinin kapısının resmi 672 bin liraya alıcı buldu
Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’nın, 2002’de, tema olarak ‘cezaevindeki hücresinin kapısını’ seçerek yaptığı resim ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 112 bin 575 dolara (672 bin lira) satıldı.
Enflasyon nisanda yüzde 19.50: Gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) seçim belirsizliğiyle geçen nisanda yüzde 1.69 oranında arttı. Yıllık enflasyon marttaki yüzde 19.71 düzeyinden hafif bir düşüşle yüzde 19.50 düzeyine geriledi. Gıda enflasyonu ise marttaki yüzde 29.77 düzeyinden yüzde 31.86’ya yükseldi.
Adı Binali Yıldırım, işi İzmir milletvekilliği, ikametgahı Çankaya Köşkü
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın halen Çankaya Köşkü’nde ikamet etmesini eleştirdi.