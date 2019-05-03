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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 3 Mayıs 2019

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Enflasyon nisanda yüzde 19.50: Gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) seçim belirsizliğiyle geçen nisanda yüzde 1.69 oranında arttı. Yıllık enflasyon marttaki yüzde 19.71 düzeyinden hafif bir düşüşle yüzde 19.50 düzeyine geriledi. Gıda enflasyonu ise marttaki yüzde 29.77 düzeyinden yüzde 31.86’ya yükseldi.

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