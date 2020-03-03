M. K. Perker 3 Mart 2020

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Bahçeli: Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine saldırıyla ilgili, “Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?” dedi.
Kadıköy’deki Las Tesis eylemine katılan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istemi
Şili’deki feminist grup Las Tesis’in kadına şiddetle mücadele günündeki danslı eylemin benzerini İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istendi.
MSB: Rejime ait bir uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ordusuna ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Popüler internet alışveriş sitelerinde Nazi sembolü baskılı çocuk giysisi satılıyor
Tshirthane.com isimli internet sitesinde çocuklar için üzerinde Nazi sembolü kartal ve svastika bulunan swaetshirt’ler satılıyor.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırı sonrasında, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni kefenle karşılayanlar vardı, neden göndermiyorsun oraya” diye çıkıştı. CHP lideri, Erdoğan’ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeyi de sert sözlerle eleştirdi: “Benim askerime mermi sıkan herkes benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim? Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz.”