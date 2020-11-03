Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 3 Kasım 2020

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Depremde can kaybı 109’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini bildirdi.

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