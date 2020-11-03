M.K Perker 3 Kasım 2020

SON HABERLER
Depremde can kaybı 109’a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini bildirdi.
Riskli yapıyı yenilemek isteyene uzmandan 10 maddelik plan
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, oturduğu evin riskli olduğunu düşünerek yenilemek isteyenler için yol haritası çıkardı.
İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı
İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında kurtarma ekipleri bir bebeğe ulaştı.
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89, aylık enflasyon ise yüzde 2.13 oldu.
İzmir’de 11 bin 97 binada hasar tespiti: 124 bina ‘acil yıkılacak’ statüsünde
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki depremde 11 bin 97 binada hasar oluştuğunu bildirdi.