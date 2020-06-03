M.K. Perker 3 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Otobüslerde ayakta yolcu sayısının 1/3’ü kadar yolcu alınacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 6.5 milyonu aştı
Dünyadan corona haberleri…
Şairler aşkı yazar
Ayrılıklar çok dokundu Nazım’a… Ancak her ayrılık dünya dillerine armağan edeceği yeni mısralar demekti biraz da…
Covid-19 yoğun bakımında çalışan profesör: ‘İkinci dalga’ bir-iki haftaya belli olur
Diyarbakır’da Covid-19 hastalarına bakılan yoğun bakımın koordinatörü Prof. Dr. Recep Teki’e göre salgında ikinci dalga olup olmayacağı bir-iki hafta içinde görülecek.
Almanya seyahat yasağını kaldırıyor: Türkiye için AB tavsiyesi bekleniyor
Almanya, corona virüsü vaka seviyesi koşulunu sağlayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve ek olarak Britanya, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre için 15 Haziran’dan itibaren seyahat yasağını kaldırmayı planladığını açıkladı.