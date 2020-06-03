Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 3 Haziran 2020

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Ayrılıklar çok dokundu Nazım’a… Ancak her ayrılık dünya dillerine armağan edeceği yeni mısralar demekti biraz da…

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