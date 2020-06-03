M.K. Perker 3 Haziran 2020

Almanya, corona virüsü vaka seviyesi koşulunu sağlayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve ek olarak Britanya, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre için 15 Haziran’dan itibaren seyahat yasağını kaldırmayı planladığını açıkladı.