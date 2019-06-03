M. K. Perker 3 Haziran 2019

SON HABERLER
iPhone’ların tedarik zincirinde 50’den fazla ülke var
Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.
Saros Körfezi’ne kısmi ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsü
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yer alan Saros Körfezi’nin bir bölümünü kapsayan ve birinci kısım doğal SİT kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi.
Davutoğlu’ndan ‘yeni hal’e davet
Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya’daki bir iftar programında yaptığı konuşma ile yeni oluşum sinyalleri vermeye devam etti. Davutoğlu, katılımcılara, “Hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum” dedi.
ABD, vize için sosyal medya hesabı yanında ‘ailedeki teröristleri’ de soruyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, bundan sonra vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, e-posta ve telefon bilgilerini sunmasını da isteyeceğini açıklarken, ‘herhangi bir aile üyesinin terörist eyleme katılıp katılmadığı’ da istenenler arasında yer aldı.
Yıldırım: İmamoğlu ile yayına çıkmak için CHP ile temasa geçeceğiz
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte televizyonda bir tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini, CHP ile temasa geçileceğini açıkladı.