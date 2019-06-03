M. K. Perker 3 Haziran 2019

Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.