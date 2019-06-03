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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 3 Haziran 2019

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iPhone’ların tedarik zincirinde 50’den fazla ülke var

Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.

Davutoğlu’ndan ‘yeni hal’e davet

Yeni parti kuracağı söylenen eski başbakan ve AKP milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya’daki bir iftar programında yaptığı konuşma ile yeni oluşum sinyalleri vermeye devam etti. Davutoğlu, katılımcılara, “Hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum” dedi.

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