M.K. Perker 3 Eylül 2020

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ABD elçisi: Rumlara silah ambargosunun kaldırılması Türkiye’yi hedeflemiyor
ABD elçisi, kararın, Doğu Akdeniz’de daha geniş güvenlik, istikrar ve bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı mücadele için alındığını savundu.
Avrupa’da ‘corona’ vakaları marttaki zirve seviyelerde
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa’daki Covid-19 vakalarının, salgının zirve yapmaya başladığı mart seviyelerine yükseldiğini açıkladı.
Dışişleri’nden Die Welt haberine yalanlama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye atfen yayımlanan haberin ‘hayal ürünü’ olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı: ABD’nin ambargo kaldırma kararı istikrarı zehirliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının bölgesel barış ve istikrarı zehirlediğini söyledi.
Profesör: Ankara Wuhan oldu
Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, bulunduğu şehirde hızla artan ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek “Ankara Wuhan oldu” dedi.