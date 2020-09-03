Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 3 Eylül 2020

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Profesör: Ankara Wuhan oldu

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, bulunduğu şehirde hızla artan ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek “Ankara Wuhan oldu” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...