M. K. Perker 3 Ekim 2019

SON HABERLER
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserine valilik yasağı
Adana valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserini yasakladı.
Çapa Tıp öğrencileri isyanda: En çok hizmet vereceğimiz dönemde binamız yıkılacak
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) öğrencileri, yerleşkedeki binaların 5.8’lik depremde hasar görmesinin endişeye yol açtığını, beklenen depremin şiddeti göz önüne alındığında, fakülte binalarının en fazla hizmet vereceği dönemde yıkılmış olabileceğini belirtti.
AYM’den HDP’li Önder için ‘ihlal’ kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Cerrahpaşa’da deprem etkisi: Yurtlara tahliye, çocuk kliniklerinde hizmete ara
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı binalarının depremde oluşan hasar nedeniyle boşaltılacağı, bazı birimlerde de hizmete ara verileceği bildirildi.