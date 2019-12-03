M. K. Perker 3 Aralık 2019

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PISA raporu: Türkiye’de puanlar artsa da OECD ortalamasının altında
Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrenciler ‘okuma becerileri’, ‘matematik okuryazarlığı’ ve ‘fen okuryazarlığı’ alanlarında OECD ortalamasının altında kalırken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde çıktı.
Tunç Soyer’e engelli meclis üyesi vekalet etti
İzmir’de, bedensel engelli meclis üyesi AKP’li Ahmet Uğur Baran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, şehir dışına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’e vekalet etti. Baran, bu uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.
Enflasyon sonrası gözler ‘Merkez’de: Faizde 100-200 baz puan indirim bekleniyor
Kasım ayı enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, 12 Aralık’taki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentiler 100-200 baz puan aralığında bulunuyor.
DİSK’in talebi: Asgari ücret net 3 bin 200 lira olsun
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2020 yılı için asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini bildirdi.
Trump: Türkiye’yi seviyorum, Erdoğan’la iyi anlaşıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iyi anlaşıyorum” dedi.