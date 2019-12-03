M. K. Perker 3 Aralık 2019

İzmir’de, bedensel engelli meclis üyesi AKP’li Ahmet Uğur Baran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, şehir dışına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’e vekalet etti. Baran, bu uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.