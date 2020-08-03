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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 3 Ağustos 2020

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TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.

Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...