M.K Perker 3 Ağustos 2020

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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.
Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.
İddia: Kanal İstanbul’da Sazlıdere Barajı yok oluyor; içme suyu havzası imara açılıyor
Kanal İstanbul’un üçüncü etap planlarına göre, İstanbul’un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı’nın tamamının yok olacağı, barajın çevresindeki içme suyu havzasının da imara açılacağı iddia edildi.
İstanbul’da bir ayda 7 bin 300 Covid-19 vakası: Üç kişiden biri hastaneye yatırılıyor
İstanbul’da son bir ayda Covid-19’a yakalanan her üç kişiden biri hastanede tedaviye alındı. Temmuzda Türkiye genelindeki toplam vakanın yüzde 23’ü İstanbul’da kayda geçti