M.K. Perker 29 Temmuz 2020

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam ettiği yönündeki iddiaya ilişkin habere yorum yapan bir vatandaşa dava açtığı, Kavakçı’nın avukatlarınınsa davayı çekmek için 10 bin lira istediği ortaya çıktı.