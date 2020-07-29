M.K. Perker 29 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Sosyal medya’ teklifi geçti: Kullanıcının ‘port bilgisi’ de belirlenecek
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Kamuda güvenlik rehberi: Çalışanlara WhatsApp ve Telegram yasağı
Kamu çalışanlarının WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarını kullanması zorunluluk haline getirildi.
AKP’li Kavakçı ‘İBB bursu’ paylaşımına dava açıp uzlaşmak için para istemiş
AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam ettiği yönündeki iddiaya ilişkin habere yorum yapan bir vatandaşa dava açtığı, Kavakçı’nın avukatlarınınsa davayı çekmek için 10 bin lira istediği ortaya çıktı.
Uzman hukukçu ‘sosyal medya’ yasasındaki ‘boşluğu’ anlattı
İnsan hakları hukuku uzmanı hukukçu Kerem Altıparmak, bugün yasalaşan sosyal medya düzenlemesinde ‘boşluk’ olduğunu savundu.