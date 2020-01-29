M. K. Perker 29 Ocak 2020

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Pekin büyükelçisi: Virüsün bulaştığı Türk yok, Wuhan’daki 32 kişi tahliye edilecek
Türkiye’nin Çin’in başkenti Pekin’deki büyükelçisi Emin Önen, Çin’deki Türkler arasında ‘corona’ virüsün bulaştığı kimsenin olmadığını açıkladı.
İstanbul’daki devlet hastanesinde tadilata sedye arası!
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (Samatya Hastanesi) koridorunda çekilen bir görüntüde, tadilat devam ederken bir hastanın sedyeyle taşınma anları yer aldı.
YTÜ’den Prof. Dr. Bedri Gencer’e inceleme
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Twitter paylaşımı tepki çeken Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
KGM: Üçüncü köprüdeki hisse devri satış olarak değerlendirilmemeli
Karayolları Genel Müdürlüğü (KDM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletme hakkının Çinli konsorsiyuma devredilmesinin, bu yapıların satıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.
Ortadoğu’da ilk: Birleşik Arap Emirlikleri’nde ‘corona’ virüsü tespit edildi
Ortadoğu’da ilk ‘corona’ virüsü vakası Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Çin’den gelen bir ailede görüldü.