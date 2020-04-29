M.K. Perker 29 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihi öne çekildi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 427 artarak 24 bin 87’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Alman siyasilerden ‘Diyanet’ tepkisi: Buradaki temsilcileri değerlerimize uymalı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ bireyler hakkındaki homofobik ifadelerine Alman siyasilerden tepki geldi.
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edileceğini açıkladı.