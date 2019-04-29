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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 29 Nisan 2019

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Tecavüz sonrası zorla evlendirilen kadın ailesine uzaklaştırma kararı aldırdı

13 yaşındayken tecavüze uğrayan G.D., şikâyetinden vazgeçmesi için 18 yaşına geldiğinde tecavüzcülerden birinin oğluyla zorla evlendirildi. Temyiz aşamasına gelen davada şikayetini geri alması için yapılan baskıya direnen G.D., mahkeme kararıyla önce yaşadığı şehri ve işyerini değiştirdi, ardından da ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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