M.K. Perker 29 Nisan 2019

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İşkenceci devletin vücut bulmuş hali: Raci Tetik, namı diğer ‘Kasap’
Mamak Cezaevi, Diyarbakır Cezaevi’yle birlikte 12 Eylül işkencelerinin en yoğun yaşandığı iki cezaevinden biriydi. Raci Tetik ise darbeden hemen önce cezaevine atanmış, ‘özel’ bir askerdi. ‘Kasap’ diye anılan Tetik’in ölümüyle birlikte 12 Eylül işkenceleri yeniden gündeme geldi.
Tecavüz sonrası zorla evlendirilen kadın ailesine uzaklaştırma kararı aldırdı
13 yaşındayken tecavüze uğrayan G.D., şikâyetinden vazgeçmesi için 18 yaşına geldiğinde tecavüzcülerden birinin oğluyla zorla evlendirildi. Temyiz aşamasına gelen davada şikayetini geri alması için yapılan baskıya direnen G.D., mahkeme kararıyla önce yaşadığı şehri ve işyerini değiştirdi, ardından da ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Yabancı medyadan dörtlü ‘koalisyon’: +90 Türkçe YouTube kanalı yayında
Uluslararası yayın kuruluşları BBC, Deutsche Welle (DW), France 24 ve Voice of America’nın (VOA) Türkiye’ye özel yeni YouTube kanalı +90 bugün yayın hayatına başladı.
Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu
İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.
Garanti 365 milyon liralık gecikmiş alacağını 19.5 milyon liraya sattı
Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364.97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19.44 milyon liraya sattığını duyurdu.