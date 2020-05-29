M.K. Perker 29 Mayıs 2020

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‘Corona’ önlemleri | Kurslar da 1 Haziran’da açılıyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de 24 saatte 1182 can kaybı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Renault, kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Fransız otomotiv şirketi Renault, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle dünya çapında kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
MB’den rapor: İşsizlik batık kredileri artırabilir; bütçe açığı belirginleşecek
Yılın ilk Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası (MB) Covid-19 salgınının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflatttığını, toparlanmaya ilişkin yüksek derecede belirsizlik olduğunu belirtti.