M. K. Perker 29 Mayıs 2019

Dünyanın en zengin adamı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan nisan ayında ‘rekor’ olarak kayıtlara geçen 37 milyar dolarlık (223.7 milyar lira) anlaşmayla boşanan MacKenzie Bezos, servetinin yarısını insanlık yararına bağışlama kararı aldı.