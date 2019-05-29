M. K. Perker 29 Mayıs 2019

SON HABERLER
37 milyar dolar nafaka alan Bezos servetinin yarısını bağışlayacak
Dünyanın en zengin adamı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan nisan ayında ‘rekor’ olarak kayıtlara geçen 37 milyar dolarlık (223.7 milyar lira) anlaşmayla boşanan MacKenzie Bezos, servetinin yarısını insanlık yararına bağışlama kararı aldı.
Ankara Barosu ‘Beş kişiye gözaltında işkence yapıldı’ dedi, Emniyet reddetti
Ankara Barosu tarafından oluşturulan heyetin gözaltındaki şüphelilerle yaptığı görüşme sonucunda hazırlanan rapora göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde karanlık bir odaya sokulan beş kişiye işkence yapıldı. Ankara Emniyeti iddiayı reddetti.
Erdoğan yedi eski Meclis başkanını göreve çağırdı: Sadece CHP’li Çetin reddetti
Eski CHP genel başkanı Hikmet Çetin’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda (YİK) kendisine teklif edilen görevi reddettiği iddia edildi.
AKP oylarıyla: Gazetecilere yönelik saldırıların araştırılması reddedildi
CHP’nin Meclis gündemine getirdiği ‘gazetecilere yönelik saldırıların araştırılması’ önergesi, İYİ Parti ve HDP’nin desteğine karşın AKP oylarıyla reddedildi.
‘Zümrüt Apartmanı’nın yazarı Abdullah Şevki salıverildi
‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma açılan Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.