M.K. Perker 29 Mart 2019

SON HABERLER
Bir tuhaf profil: Başörtülülere hakaret ediyor, dua paylaşıyor, TV’lere gidiyor
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çektiği videoda başörtülülere hakaretler yağdırınca gözaltına alınan Bülent Kökoğlu’nun sosyal medya profilinden tuhaf bir profil çıktı.
Ardern’den Büyükerşen’e teşekkür mektubu
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür etti.
Fırtına: Marmara ve Ege’de seferler iptal
BURSA Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.
Optimar’ın İstanbul araştırması: Fark 1 puandan az
Optimar, söz konusu araştırmayı 19 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6022 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı.
İş Yatırım: Negatif ayrışmaya devam ediyoruz
İş Yatırım’ın ‘Negatif ayrışmaya devam ediyoruz’ başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarının dünyadan negatif ayrışmaya devam ettiği vurgulandı.