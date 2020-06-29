M.K. Perker 29 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 53 ev karantina altında
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da ölü sayısı 35 bine yaklaştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İki günlük ‘YKS maratonu’ tamamlandı, sırada tercihler var
Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon adayın başvurduğu üniversite sınavı tamamlandı.
Kılıçdaroğlu, ‘YKS eleştirisi’yle gençlere seslendi: Bir ‘dislike’ çok şey ifade ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmemesini eleştirdi.