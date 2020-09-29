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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 29 Eylül 2020

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Doktor: Hekim arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi

Sağlık çalışanları hastalarını iyileştirmeye çalışırken psikolojik destek de veriyor. Eskişehir’de görev yapan Doç. Dr. Vural Fidan’ın anlattıkları bunu somut bir şekilde ortaya koyuyor: “Covid-19’a yakalanan hekim arkadaşım hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi.”

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