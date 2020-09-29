M.K Perker 29 Eylül 2020

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Profesör: Sinir sistemi rahatsızlıkları ‘corona’ semptomları arasına girdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’la ilgili yeni nörolojik bulguların görüldüğünü belirterek uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit gibi rahatsızlıkların hastalıkla ilişkilendirildiğini açıkladı.
Pandemi Kurulu üyesi: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız 15- 20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir” diyerek uyardı.
Albayrak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı: Pozitif büyüme öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.
Doktor: Hekim arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi
Sağlık çalışanları hastalarını iyileştirmeye çalışırken psikolojik destek de veriyor. Eskişehir’de görev yapan Doç. Dr. Vural Fidan’ın anlattıkları bunu somut bir şekilde ortaya koyuyor: “Covid-19’a yakalanan hekim arkadaşım hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi.”
İstanbul’da okul servisleri iş yapamıyor; veliler ise ücretlerden şikayetçi
İstanbul’da okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken şoförler, zammın giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor.