M.K Perker 29 Ekim 2020

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Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet 97 yaşında
Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet bugün 97 yaşında.
‘Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz’
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ilk cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı konuşmasında, halkın vasıflarını, cumhuriyetle daha iyi gösterebileceğini söylemişti.
Avrupa’da ‘corona’ önlemleri: Fransa’da ‘tam’, Almanya’da ‘kısmi’ karantina
Başbakan Angela Merkel yaptığı açıklamada, Almanya’nın 2 Kasım’dan itibaren ‘hafif karantinaya’ gireceğini duyurdu. Fransa ise 30 Ekim’den itibaren dört haftalık bir karantina süreci uygulayacak.
Alman virolog: Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil
Alman viroloji uzmanı Thomas Mertens, halkın tamamının aşılanmasının uzun süreceğine dikkat çekerek, her gün 100 bin kişiye aşı yapılsa bile 15 milyon kişinin aşılanmasının 150 gün süreceğini söyledi.
Bilim Kurulu üyesinden ‘kafa karışıklığı’ uyarısı: Sigara örneğini verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19’a ilişkin, uzmanlar tarafından aynı konu hakkında yapılan farklı açıklamaların toplumda kafa karışıklığına neden olabildiğini söyledi.