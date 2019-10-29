M. K. Perker 29 Ekim 2019

SON HABERLER
Bir yılda nakit açığı 44 milyar lira arttı
Sayıştay’ın raporunda, bir yılda nakit açığının 44.1 milyar lira arttığı belirtildi.
Bakanlık: Pençe-3 Harekâtı’nda bir asker rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekâtı’nda görevli bir askerin rahatsızlanarak hayatını kaybettini duyurdu.
HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı
Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesine kayyım atandı.
Eminönü’ndeki teknelerde artık balık ekmek satışı yapılmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan ve İBB’ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek teknelerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılmasını talep etti.
Atatürk’ün, ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet 96 yaşında
Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte, “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Bir gün sonra, “Benim en büyük eserim” diye nitelediği Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet coşkusu 96’ncı yılında tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.