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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 29 Ekim 2019

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Atatürk’ün, ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet 96 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte, “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Bir gün sonra, “Benim en büyük eserim” diye nitelediği Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet coşkusu 96’ncı yılında tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.

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