M.K. Perker 28 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’de petrol arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini ve bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.