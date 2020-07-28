M.K. Perker 28 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘yapıcı olma’ talimatı: Çalışmalar beklemeye alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’de petrol arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini ve bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.
Dışişleri’nden ABD’ye Kavala cevabı: Kimse Türk mahkemelerine emir veremez
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ‘Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması’ çağrısına tepki göstererek, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır” açıklamasında bulundu.
Adana Barosu’ndan Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Adana Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında söylediği sözlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.
CHP liderinden Erbaş’a: ‘Ölenin arkasından dua edilir’ demiş.. etseydin o zaman
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’da sarfettiği, “Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri, ‘lanet’ kelimesinin bir din adamına yakışmadığının altını çizdi.