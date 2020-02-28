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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 28 Şubat 2020

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Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

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