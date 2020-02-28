M. K. Perker 28 Şubat 2020

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Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan
ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.
New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir
ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.
Reuters anketi: Enflasyonun şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor
Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor.
Türkiye’nin ‘risk primi’ İdlib saldırısının ardından dört ayın zirvesinde
Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, İdlib’de TSK’ya yönelik saldırıda 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla dört ayın zirvesi olan 351 baz puana yükseldi.
Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı
Yunanistan Pazarkule sınır kapısından giriş yapmak isteyen bir grup göçmene izin vermedi.