M. K. Perker 28 Şubat 2020

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.