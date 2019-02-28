M.K. Perker 28 Şubat 2019

SON HABERLER
MEB yönetimi isyan etti: Diyarbakır’da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı
Diyarbakır’da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran “öğretmenler sahipsiz değildir” diye tepki gösterdi.
HGS’yi yapan şirketten konkordato başvurusu
Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) yapan Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalattaki payı yüzde 3’e geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi. TÜİK’in teknoloji yoğunluğuna göre incelediği ve ocak ayına ilişkin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeyi payı aralıktaki yüzde 4.3 düzeyinden, ocakta yüzde 3’e […]
Yazarlar hakkında doğru bilinen yanlışlar
Bir yazarın eserleri onun kişiliği, deneyimleri ve yaşamı hakkında bize ne kadar bilgi verir? Eserleri bir yazarın birebir yansıması olabilir mi?
Ne izlesek: İki film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.