M. K. Perker 28 Ocak 2020

SON HABERLER
Ankara’da gıda enflasyonu ocakta yüzde 2.62 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL oldu
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.
Oyuncu Şevket Çoruh’a da ‘deprem paylaşımları’ nedeniyle soruşturma açılmış
Elazığ’daki depremin ardından açılan soruşturmada, oyuncu Şevket Çoruh’un da adının bulunduğu belirtildi.
Fransa uyruklu dört IŞİD’liye sınırdışı
İçişleri Bakanlığı, dört Fransız IŞİD’linin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu: Kırılan, fay hattı değil saray iktidarının ar damarı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem sonrasında, “Bunca yıl toplanan vergiler nereye gitti” diye hesap soranların linç edildiğine değinerek, “Kırılan fay hattı değil saray iktidarının ar damarıdır” dedi.
Suriye’de muhaliflerin militanlardan ayrılması için Rusya’yla mutabakat
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda daha net bir çalışma yapılması konusunda mutabakat sağladığını söyledi.