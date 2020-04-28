M.K. Perker 28 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | THY, 28 Mayıs’a kadar sefer yapmayacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de 24 saatte 1379 can kaybı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Covid-19 için çözüm denen plazma tedavisi büyük risk taşıyor
Facebook’ta bu aralar karşımıza en sık çıkan gönderilerden biri Covid-19 hastalarının tedavisi için hastalığı atlatanlara yapılan plazma bağışı çağrısı. Medyatik bilim insanlarının makaleler yerine her zamanki gibi önce Twitter’dan duyurdukları ve ‘Covid-19’un tek tedavisi’ olarak yansıttıkları ‘konvalsen (convalescent) plazma tedavisi’ nedir, ne kadar güvenlidir? Bu sorunun cevabını arıyoruz bu yazımızda.
Araştırma: Maske kullanımında Asya, Avrupa ve Amerika’nın çok önünde
Dünya genelinde Covid-19’dan korunmak için ‘maske kullanımına yönelik’ olumlu yaklaşımın arttığı görülüyor. Gelişmiş ülkelere bakıldığında artık daha fazla insan, kendilerini corona virüsü pandemisinden korumak için mutlaka bir yüz maskesi taktığını belirtiyor. Türkiye dahil pek çok ülkede insanlar; sokakta, iş yerinde ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşmaya başladı.