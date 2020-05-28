M.K. Perker 28 Mayıs 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek “Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz” dedi.