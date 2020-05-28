M.K. Perker 28 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Ertelenen terhisler 31 Mayıs’ta başlıyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da 24 saatte 377 can kaybı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Bakandan ‘rehavet’ uyarısı: ‘Corona’yla mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelenin ikinci döneminde bulunduğunu belirterek, toplumu rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.
YHT seferleri yeniden başladı: Belirti gösteren izolasyon bölümüne alınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek “Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz” dedi.