M. K. Perker 28 Mayıs 2019

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SPK düzenlemesi: Emeklilik fonlarından 2.5 milyar lira Hazine’ye borç verilecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibariyle para piyasası fonlarının yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönlendirilecek.
O video TSK’da mı çekildi? Askerlere Sedat Peker için yürüyüş kararı saydırıldı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu askerlerin ‘Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker’ diye yürüyüş kararı saydığı video dün akşamdan bu yana sosyal medyanın gündeminde.
Ekonomik güven endeksi 77.5’le altı ayın en düşüğünde
Ekonomik güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 8.5 düşüşle 77.5 seviyesine geriledi. Endeks böylece geçen yılın ekim ayından bu yana bu yana en düşük değeri aldı.
Yıldırım’ın İmamoğlu ile canlı yayına çıkmak için tek şartı: İstanbul’u konuşalım
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nun televizyon programına çıkma çağrısına, “Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum” dedi.
Komando tugayları Irak’a girdi: Hakurk’a hava ve kara operasyonu
Komando tugaylarının Irak’ta PKK’nın üslerinin bulunduğu Hakurk bölgesine bu sabah hava desteğiyle harekat başlattığı açıklandı.