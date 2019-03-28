M.K. Perker 28 Mart 2019

SON HABERLER
Merkez’in net rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi
Merkez Bankası’nın (MB) net döviz rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi. Dolar/TL, swap işlemlerdeki yüzde 20 sınırının yüzde 30’a yükseltilmesinin ardından günlük yüzde 5’e yakın kayıpla gün içinde tekrar 5.62 düzeyine yaklaştı.
İddia: AKP’li belediye başkanı Kızılay erzağını seçim malzemesi yaptı
Eskişehir’in Beylikova ilçesinin AKP’li belediye başkanı Özkan Alp’in, seçmenlerine Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan erzağı dağıttığı öne sürüldü.
Erdoğan ‘beş babayiğit’e fena fırça attı: İşi hafife alıyorlar, başlamazsanız hesaplaşırız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat ‘babayiğitler’ olarak taktim ettiği, yerli otomobil üretmekle görevlendirilen firmaların işi hafiften almasından şikayet ederken “Bizi oyalamasınlar… Tahammülümüz yok” dedi.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
‘Paradise Papers’ı haberleştiren Cumhuriyet muhabirinin davası zaman aşımından düştü
‘Paradise Papers’ı haberleştirdiği için ‘basın yoluyla iftira’ suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet muhabiri Pelin Ünker’in davası zaman aşımı nedeniyle düştü.