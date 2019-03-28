Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 28 Mart 2019

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Merkez’in net rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın (MB) net döviz rezervi sadece martta 10 milyar dolar eridi. Dolar/TL, swap işlemlerdeki yüzde 20 sınırının yüzde 30’a yükseltilmesinin ardından günlük yüzde 5’e yakın kayıpla gün içinde tekrar 5.62 düzeyine yaklaştı.

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