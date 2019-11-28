M. K. Perker 28 Kasım 2019

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Hakkari’de üs bölgesine yıldırım düştü: İki asker hayatını kaybetti, 13’ü de yaralandı
Hakkari ile Çukurca arasında bulunan askeri üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.
Tahran’da darağaçları kurulurken
İran rejimini ayakta tutabilen önemli kaynaklar petrol ve doğalgaz malum. Buna ‘petrol hastalığı’ da deniyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerde iktidar bir kere otoriterlerin eline geçtiğinde, bir daha dönüşü olmuyor. Zira yer altı kaynaklarını satıp zenginleşme, ve halka da özgürlüklere karşı rüşvet verebilme yeteneğine sahip otoriterler yıkılmıyorlar, iktidarda çakılı kalıyorlar.
11 Fransız IŞİD’li geri gönderiliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 adet Fransız IŞİD üyesinin aralık ayı başında Fransa’ya geri gönderileceğini söyledi.
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
316 denizci astsubay tek seferde TSK’dan atıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dört yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için meslekten çıkarma kararı verdi. Bir hafta önce tebliğ edilen kararın gerisinde, alımın yapıldığı süreçte ‘FETÖ’nün etkin olması gösterildi. Bir kısım astsubay adına açılan davada, verilen kararın somut gerekçelerinin olmadığı savunuldu.