M.K Perker 28 Eylül 2020

SON HABERLER
Azerbaycan, ülke genelinde savaş hali ilan etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin tüm bölgelerinde 28 Eylül 00:00’dan itibaren savaş halinin ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Ermenistan AİHM’e gitti, Azerbaycan BM’ye başvuracak
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi. Azerbaycan da BM Güvenlik Konseyi dahil birçok uluslararası kuruluşa başvurcağını açıkladı.
NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı.
BDDK, bankaları ‘kredi vermeye zorlayan’ aktif rasyosunu düşürdü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aktif rasyosu değerlerini 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde düşürdü.
KONDA müdürü: AKP halen korku üzerinden oynuyor; bu çalışmayacak
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır “AKP halen korku ve kimlikler üzerinden oynuyor. Kitlesini ortak bir umutla bir arada tutamıyor, tam tersine ‘İktidar olurlarsa yardımları kesecekler ya da sekülerler seni yine ötekileştirecekler’ dediğimiz olumsuz bir anlatıyla yürüyor. Yine korku vererek. Bu bir yerden sonra çalışmıyor, çalışmayacak” dedi.