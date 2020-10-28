M.K Perker 28 Ekim 2020

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TTB: ‘Gücüm kalmadı’ diyen sağlıkçıların istifa hakkı gasp edilmeye çalışılıyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirilmesi üzerine bir açıklama yaparak “Hastalandık, tükendik, öldük. Artık yeter” dedi.
Akşener’den Erdoğan’a: Dış politikayı egona meze yapmaktan vazgeç
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fransa Cuhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise ‘takındığı tavırla Macron’u pişman etmediğini; bilakis yücelttiğini’ söyledi. Cumhuriyet bayramının ‘şeref günü’ olduğunu belirten Akşener, iktidarın ‘bu şerefi pek benimsemediğini’ söyledi.
Ceyhan’dan İstanbul için kademeli mesai uyarısı: Özel sektör uygulamazsa etkisi yok
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’da corona virüsü vakalarındaki artışa, “Dur” demek için kademeli mesainin şart olduğunun bir kez daha altını çizdi. Ceyhan, kamuda yapılan uygulamanın özel sektör için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.
Erdoğan: Suriye’den tehditler sürüyor; gerekirse harekete geçeriz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay’da büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Erdoğan, “İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz” dedi.
İBB’den 29 Ekim’e özel Atatürk hologramı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye’nin ilk Atatürk hologramını, yarın akşam (29 Ekim) başta İstanbul olmak üzere, tüm ülkeyle buluşturacağını açıkladı.