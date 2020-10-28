M.K Perker 28 Ekim 2020

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’da corona virüsü vakalarındaki artışa, “Dur” demek için kademeli mesainin şart olduğunun bir kez daha altını çizdi. Ceyhan, kamuda yapılan uygulamanın özel sektör için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.