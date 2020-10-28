Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 28 Ekim 2020

SON HABERLER

Akşener’den Erdoğan’a: Dış politikayı egona meze yapmaktan vazgeç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fransa Cuhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise ‘takındığı tavırla Macron’u pişman etmediğini; bilakis yücelttiğini’ söyledi. Cumhuriyet bayramının ‘şeref günü’ olduğunu belirten Akşener, iktidarın ‘bu şerefi pek benimsemediğini’ söyledi.

Ceyhan’dan İstanbul için kademeli mesai uyarısı: Özel sektör uygulamazsa etkisi yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’da corona virüsü vakalarındaki artışa, “Dur” demek için kademeli mesainin şart olduğunun bir kez daha altını çizdi. Ceyhan, kamuda yapılan uygulamanın özel sektör için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...