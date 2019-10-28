M. K. Perker 28 Ekim 2019

SON HABERLER
Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldü
ABD Başkanı Donald Trump IŞİD lider Ebubekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurdu.
Soylu’dan ‘Çukur’ ve ‘Sıfır Bir’ dizilerine eleştiri: Çocukları zehirliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Çukur’ ve ‘Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da’ isimli dizilerin çocukları zehirlediğini söyledi.
Maltepe’de işçilerin eylemi sürüyor: Sokaklarda çöpler birikti
İstanbul’un Maltepe ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöpler sokakta kaldı.
Erdoğan: Bağdadi’nin öldürülmesi terörle mücadelemizde dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yayınladığı mesajında, Türkiye’nin terörle mücadelesinin süreceğini bildirdi.
Tel Abyad’da yerel halk meclisi kuruldu
Türkiye’nin YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan Tel Abyad’da yerel halk meclisi kuruldu.