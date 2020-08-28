M.K. Perker 28 Ağustos 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Sanat yöneticileri soruyor: Tarihsizleştiriliyor muyuz?
Duvar resimleri, mimari yapılar nasıl korunacak? Türkiye’ye bakış nasıl etkilenecek? Sanat profesyonelleri Ayasofya ve Kariye’nin ‘dönüşümü’nü değerlendirdi.
‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek
Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.
Savaş çıkar mı?
ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.
Merkel: Doğu Akdeniz’de AB ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü” dedi, konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da ‘derinlemesine ele aldığını’ belirtti.