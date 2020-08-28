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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 28 Ağustos 2020

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‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

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