M.K. Perker 27 Temmuz 2020

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.