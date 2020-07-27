M.K. Perker 27 Temmuz 2020

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CHP’nin ‘iktidar kurultayı’nda PM seçimlerinde ilk sonuçlar
CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda 222 kişinin başvuruda bulunduğu PM ve 47 kişinin aday olduğu YDK seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu.
AKP sözcüsü ‘hilafet’ tartışmasına dahil oldu: Cumhuriyet gözbebeğimiz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dünden beri sosyal medyada Türkiye’deki siyasal rejimle ilgili ‘sağlıksız bir tartışma’ yaşandığını belirterek, buna ilişkin Twitter’da birtakım görüşler paylaştı.
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şoför ve dört asker hayatını kaybetti
Mersin’in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüs şarampole yuvarlandı. Valilik, kazada otobüs şoförü ile beş askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin ağır yaralı olduğunu bildirdi.
Profesörden Covid-19 uyarısı: Genç hastalar inme yüzünden hastanelik oluyor
Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğu konusunda uyardı: “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek.”
90 yaşında eşcinsel olduğunu açıkladı: Artık özgürüm!
ABD’de yaşayan Kenneth Felts 90 yaşında, önce kızına sonra da tüm çevresine eşcinsel olduğunu açıkladı.