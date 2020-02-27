M. K. Perker 27 Şubat 2020

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Bakan duyurdu: Avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiği kesildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiğini kesildiğini açıkladı.
Kremlin’den yalanlama: Putin 5 Mart’ta Erdoğan’la görüşmeyecek
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi planlamadığını duyurdu.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
İran sınırında her gelene 14 gün gözlem: 18 kişi hastanede karantinada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’da Türkiye’ye karayoluyla gelmek isteyen Türk vatandaşlarının Gürbulak Sınır Kapısı’nda 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.
AKP sözcüsü: İdlib’de hazırlıklar tamamlandı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’de hazırlıkların tamamlandığını ve ‘kararlı olduklarını’ söyledi.